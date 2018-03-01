В Тольятти пройдет концерт XIII хорового Сретенского фестиваля

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2 марта в рамках XIII хорового Сретенского фестиваля в Филармонии Поволжского православного института по адресу: Южное шоссе 121, концертный зал Учебного центра ООО «Соцкультбыт АВТОВАЗ», состоится необычный концерт. Совместными усилиями детских хоровых коллективов города будет исполнена кантата Дж.Перголези «Stabat Mater». Такое исполнение знаменитого произведения жители Тольятти услышат впервые.Сретенский фестиваль духовной музыки проводится Православной классической гимназией при участии мэрии г.о. Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж», Филармонии Поволжского православного института, НФ «Детский епархиальный образовательный центр» на праздник Сретения Господня.Проведение фестиваля ставит своей целью сохранение отечественных традиций исполнения духовной академической и народной музыки, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, основанное на лучших образцах мировой и отечественной христианской культуры.В фестивале традиционно принимают участие хоры, ансамбли и вокалисты общеобразовательных школ, Детских музыкальных школ, Детских школ искусств, центров дополнительного образования, приходов Русской Православной Церкви, студенческие хоровые коллективы«Stabat Mater» — средневековая католическая секвенция, входившая в Римский Миссал и исполнявшаяся между Аллилуйя и чтением из Евангелия. Она состоит из двух логических частей: описания страданий Девы Марии под крестом и мольбы грешника о её заступничестве. Традиционно секвенция исполнялась на распев, чей автор неизвестен, а слова по разным версиям приписываются Папе Иннокентию III, святому Бонавентуре или итальянскому поэту Якопоне да Тоди.Новый взгляд на это произведение в XVIII веке предложил итальянский композитор и музыкант Джованни Батиста Перголези, в своё время прославившийся более своей светской музыкой, чем духовной. Перголези является одним из самых ранних сочинителей комической оперы, самая известная из них — «Служанка-госпожа». Его кантата «Stabat Mater» не могла быть признана при жизни композитора, так как работа над ней длилась до самых последних дней (умер Перголези от туберкулёза в возрасте 26 лет). И даже после смерти композитора кантата нашла признание не сразу. Многие современники Перголези встретили её критикой. Сейчас кантату Перголези многие смело называют величайшей версией этой секвенции в истории музыки. Она отличается камерностью и проникновенной лиричностью.В концерте принимают участие клиросный хор храма Всех Святых в земле Российской просиявших (руководитель Ольга Тихомирова), хор мальчиков «Crescendo» Лицея искусств (руководитель Наталья Лесная), образцовый художественный коллектив ансамбль «Мелодия» ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова (руководитель Марина Заболкина), солисты: лауреаты международных конкурсов преподаватель Тольяттинской консерватории Юлия Кочева (сопрано), студент Тольяттинской консерватории Андрей Частухин (контр-тенор).Приглашаем всех поклонников классической музыки на концерт!Вход свободный.