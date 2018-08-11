В Сызрани состоится XXII Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»

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Учредителями и организаторами фестиваля являются Администрация г.о. Сызрань, Управление культуры Администрации г.о. Сызрань и Международная федерация «Еврооркестрии».За время проведения фестиваля в Сызрани побывали более 2000 иностранных гостей из Франции, Испании, Сербии, Италии, Индии, Македонии, Китая, Марокко, Мексики и Бразилии. В этом году на фестиваль «Серебряные трубы Поволжья» приедут музыканты и художники – члены международной ассоциации «Палитра мира» из Франции и Польши, а также творческие коллективы (духовые оркестры и ансамбли) из Московской, Владимирской областей, Саратова, Тамбова, Самары и Сызрани. В рамках Фестиваля духовых оркестров пройдет Летняя творческая школа с участием профессиональных и юных художников ДХШ и ДШИ города.В числе почетных гостей:— Клод Зигельмейер, президент Международной ассоциации «Палитра мира», художник (Франция);— Халипов Александр Михайлович, заслуженный артист России, доцент института военных дирижеров, музыкальный координатор Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» (г. Москва);— Мясоедов Вениамин Вениаминович, заслуженный артист России, профессор института военных дирижеров Московского военного университета, солист Центрального оркестра Министерства обороны России и Центрального оркестра МВД РФ (г. Москва).В программе фестиваля:— открытие художественной выставки;— торжественная церемония открытия XXII Международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»;— концертные выступления творческих коллективов на открытых площадках, предприятиях и социальных учреждениях города (выездные концерты);— летняя творческая школа художников;— творческие встречи, обмен опытом руководителей коллективов;— конкурсные прослушивания (сценическая программа, плац-концерт) участников II конкурса детских и молодежных духовых оркестров и ансамблей «Серебряные трубы Поволжья» им. В.М. Халилова;— арт-пикник «Планета маленького принца» (площадь Сызранского Кремля);— праздничное шествие «По главной улице с оркестром»;— дефиле духовых оркестров, сводное выступление участников фестиваля на главной площади;— гала-концерт участников фестиваля;— городской праздник «Сызранский помидор»;— торжественная церемония награждения участников XXII Международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» и II конкурса детских и молодежных духовых оркестров и ансамблей «Серебряные трубы Поволжья» им. В.М. Халилова, передает пресс-служба облправительства.