В Самарском зоопарке отметят праздник "Жаворонки"

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22 марта в 13-00 в Самарском зоопарке праздник "Жаворонки".Жаворонки – старинный славянский праздник. Считалось, что в этот день возвращаются на родину жаворонки – первые вестники весны, а за ними и все перелетные птицы. На Руси весну всегда ждали, встречали, закликали, чтобы пришла она с теплом, с доброй погодой, с хлебом, с богатым урожаем. По прилету жаворонков определяли, когда можно пахать и начинать прочие весенние работы. Раз жаворонок прилетел, значит, весна пришла! Чтобы приблизить приход весны, хозяйки в этот день пекли из теста птичек. Праздник встречи весны проводили у обрядового деревца, которое украшали лентами, бумажными цветами и колокольчиками.Самарский зоопарк решил поддержать эту замечательную традицию.Приходите в зоопарк встречать весенних жаворонков. Все желающие смогут украсить деревце, покликать весну, поучаствовать в интересных конкурсах и викторинах и своими руками слепить жаворонков, сообщает группа зоопарка.