В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
18 сентября 2018 11:55
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25 сентября в 14-00 в Самарском зоопарке отметят экологический праздник – «День амурского тигра» (0+).
Амурский тигр – самый крупный тигр на планете, и один из редчайший представителей семейства кошачьих, занесенный в Красную книгу.
Цель праздника – обратить внимание общественности на проблему исчезновения популяции этого хищника - ценнейшего объекта национального достояния России.
Наши питомцы Кактус и Кассандра - всеобщие любимцы посетителей зоопарка. У Кактуса двойной праздник, 25 сентября ему исполняется одиннадцать лет. Кассандра помоложе, сейчас ей четыре с половиной года. Сотрудники поздравят пару с праздником, и подарят им мясной тортик.
Посетителей ждет интересная конкурсно-игровая программа: викторины, загадки, подвижные игры, все желающие смогут ощутить себя в этот день настоящими тиграми и тигрятами! Тигриный аквагрим посетителям сделают художники МБУ ДО ДШИ № 3 «Младость» (с 13-00 до 15-00)
В рамках праздника вниманию посетителей будет представлена выставка художественных работ « Кактус и Кассандра», которые выполнили ребята из МБУ ДО ДШИ № 3 «Младость», МБОУ школа № 45, и сценка «День рождения тигренка», театральной студии «ВИР» МБОУ ДО « ЦДТ «Восход», сообщают в группе зоопарка.
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