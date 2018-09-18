В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра

94

25 сентября в 14-00 в Самарском зоопарке отметят экологический праздник – «День амурского тигра» (0+).Амурский тигр – самый крупный тигр на планете, и один из редчайший представителей семейства кошачьих, занесенный в Красную книгу.Цель праздника – обратить внимание общественности на проблему исчезновения популяции этого хищника - ценнейшего объекта национального достояния России.Наши питомцы Кактус и Кассандра - всеобщие любимцы посетителей зоопарка. У Кактуса двойной праздник, 25 сентября ему исполняется одиннадцать лет. Кассандра помоложе, сейчас ей четыре с половиной года. Сотрудники поздравят пару с праздником, и подарят им мясной тортик.Посетителей ждет интересная конкурсно-игровая программа: викторины, загадки, подвижные игры, все желающие смогут ощутить себя в этот день настоящими тиграми и тигрятами! Тигриный аквагрим посетителям сделают художники МБУ ДО ДШИ № 3 «Младость» (с 13-00 до 15-00)В рамках праздника вниманию посетителей будет представлена выставка художественных работ « Кактус и Кассандра», которые выполнили ребята из МБУ ДО ДШИ № 3 «Младость», МБОУ школа № 45, и сценка «День рождения тигренка», театральной студии «ВИР» МБОУ ДО « ЦДТ «Восход», сообщают в группе зоопарка.