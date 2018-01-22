В Самарском театре оперы и балета состоится творческий вечер солиста театра, заслуженного артиста России Андрея Антонова

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30 января в 18:30 на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится творческий вечер. В программе концерта – романсы и арии зарубежных, русских и советских композиторов, русские народные песни и духовные песнопения. В концерте принимают участие солисты, хор и симфонический оркестр театра.Дирижеры – Евгений Хохлов, Борис Бенкогенов.Андрей Антонов один из самых известных представителей оперной труппы Самарского театра оперы и балета, исполнитель сложнейших партий басового репертуара. Уже более 20 лет он работает на самарской сцене. В классическом репертуаре артиста более 60 оперных партий. В концертном – около 700 произведений различных жанров, в том числе тематические и монографические программы, романсы и арии зарубежных, русских и советских композиторов, а также партии баса в произведениях кантатно-ораториального жанра. Постоянный участник международных оперных фестивалей и концертных программ – искусство исполнителя хорошо известно в России и за рубежом, что отражают гастроли в более чем 20 странах на всех континентах.Фото: Дильдина Светлана.