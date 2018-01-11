В Самарской областной универсальной научной библиотеке исполнят произведения Франца Шуберта, Рейнгольда Глиэра и Антона Рубинштейна
11 января 2018 11:26
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20 января в конференц-зале Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится концерт «Букет мелодий среди зимы» абонемента «Серебряная гостиная».
Гости библиотеки услышат вокальные произведения австрийского композитора Франца Шуберта «Аve Мaria», «Форель». Русская классическая музыка будет представлена музыкальными композициями авторства Рейнгольда Глиэра - «Здравствуй, гостья Зима» и Антона Рубинштейна - «Ангел». В зале прозвучит инструментальная музыка Франца Шуберта в исполнении фортепианного дуэта – Марианы Новиковой (концертмейстера Самарской филармонии) и педагога СГИК Валентины Яхьяевой.
Вокальные номера для меломанов представят лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка Самарской государственной филармонии Регина Андрианова, певицы А. Ерофеева и А. Балаян (выпускницы СГИК).
Начало в 15:00.
Вход по записи.
Дополнительная информация: (846) 335-68-73 заведующая отделом искусств библиотеки Кондрашева Екатерина Евгеньевна
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