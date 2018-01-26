В Самарской областной библиотеке состоится концерт «Ave Maria. Вспоминая Рождество…»

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27 января в Самарской областной универсальной научной библиотеки пройдет концерт «Ave Maria. Вспоминая Рождество…» абонемента «Серебряная гостиная».Программа мероприятия включает две части: классическую концертную и литературную.В рамках концертной программы прозвучит только одно произведение – знаменитая «Ave Maria». Текст известной молитвы вдохновлял многих великих композиторов на создание вокальных трактовок, признанных шедеврами. Так, гости библиотеки услышат интерпретации этого произведения, написанные Иоганном Себастьяном Бахом, Ференцем Листом, Джулио Каччини и Францем Шубертом, «Ave Maria» которого приобрела особую популярность.Во второй, литературной части программы Анна Лазанчина, музыковед, доцент СГИК, расскажет зрителям об истории создания произведения, познакомят с композиторами, написавшими свои версии этой песни.Место проведения: конференц-зал СОУНБ.Начало в 15:00.Вход по записи.