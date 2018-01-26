В Самарской областной библиотеке состоится концерт «Ave Maria. Вспоминая Рождество…»
26 января 2018 10:19
112
27 января в Самарской областной универсальной научной библиотеки пройдет концерт «Ave Maria. Вспоминая Рождество…» абонемента «Серебряная гостиная».
Программа мероприятия включает две части: классическую концертную и литературную.
В рамках концертной программы прозвучит только одно произведение – знаменитая «Ave Maria». Текст известной молитвы вдохновлял многих великих композиторов на создание вокальных трактовок, признанных шедеврами. Так, гости библиотеки услышат интерпретации этого произведения, написанные Иоганном Себастьяном Бахом, Ференцем Листом, Джулио Каччини и Францем Шубертом, «Ave Maria» которого приобрела особую популярность.
Во второй, литературной части программы Анна Лазанчина, музыковед, доцент СГИК, расскажет зрителям об истории создания произведения, познакомят с композиторами, написавшими свои версии этой песни.
Место проведения: конференц-зал СОУНБ.
Начало в 15:00.
Вход по записи.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
26 января 2018 15:11
27 января 2018 года с 07:00 до 16:30. Социум
9
26 января 2018 14:59
В декабре прошлого года в вечернее время в Чапаевске злоумышленник отобрал сумку у местной жительницы 1977 года рождения. В этот момент мимо проходил Михаил,... Социум
27
26 января 2018 14:52
В рамках мероприятия железнодорожники напомнили родителям школьников о том, что необходимо не только обучать своих детей правилам безопасности, но и... Социум
29
Здравоохранение
25 января 2018 19:12
"Нефрологиеский центр в Самаре является уникальным и одним из лучших не только в нашей стране, но и в мире." Здравоохранение
289
25 января 2018 13:39
22 директора получили дисциплинарные взыскания. Здравоохранение
199
24 января 2018 00:10
Медицинское учреждение уже сдано в эксплуатацию и сейчас проходит процедуру лицензирования. Планируется, что первых пациентов поликлиника примет уже в... Здравоохранение
813
Новости медицины
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
224
5 января 2018 20:07
Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
257
22 декабря 2017 22:03
Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
266
Туризм
18 января 2018 11:47
Профильное министерство проработает этот вопрос. Туризм
550
17 января 2018 11:54
Экскурсии доставят на судах на воздушных подушках "Нептун". Туризм
1125
17 января 2018 11:07
Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году. Туризм
301
Образование
26 января 2018 14:15
Награждение победителей прошло 25 января, в Татьянин день, в московском Историческом парке «Россия – моя история» ВДНХ. Образование
58
26 января 2018 12:47
Экспозиция располагается в областной библиотеке. Образование
98
24 января 2018 15:41
На встрече планируется обсуждение предложений по дальнейшему развитию системы обучения детей основам робототехники и программирования в... Образование
193
Культура
26 января 2018 13:08
Отборочные этапы стартуют с 29 января. Культура
94
26 января 2018 10:19
Прозвучит «Ave Maria» в интерпретации разных зарубежных композиторов. Культура
111
24 января 2018 13:34
Мероприятие проводит Литературный музей. Культура
228
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
131
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
523
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
512
Видео
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1493
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
487
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
469
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6739
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2468
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9405
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3252
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1897
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2333
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2209
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1860
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3470
Мероприятия