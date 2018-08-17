В Самарской области ожидаются осадки в виде «Пластилинового дождя»

159

Жители и гости Самары ещё в предвкушении Открытия фестиваля «Пластилиновый дождь», которое состоится 22 августа в Струковском парке и будет приурочено ко Дню Государственного флага Российской Федерации, а вот жители муниципального района Челно-Вершинский Самаркой области уже сегодня вечером смогут насладиться выступлениями любимых артистов (6+).На протяжении 1,5 месяцев в 10 муниципальных образованиях Самарской области участники Независимого театра «Пластилиновый дождь» представят свои спектакли, перфомансы и анимасьены. Для тех, кто посещал фестиваль в Самаре, это будет не первая встреча, но для большинства жителей области это будет в новинку. Сельчане воочию смогут увидеть уже полюбившиеся самарскому зрителю, выступления и познакомятся с таким видом современного искусства как уличный театр. По окончанию представлений каждый зритель сможет сделать яркое фото на память с понравившимся персонажем.Организатором турне выступают Департамент по делам молодежи Самарской области, Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Агентство по реализации молодежной политики» при поддержке Администраций муниципальных образований Самарской области.Расписание выступлений в 7 муниципальных образованиях:17 августа – муниципальный район Челно-Вершинский;18 августа – городской округ Тольятти;01 сентября – городской округ Кинель;02 сентября – муниципальный район Кинель-Черкассы;06 сентября - городской округ Октябрьск;09 сентября - городской округ Чапаевск;15 сентября – муниципальный район Исаклинский.Даты выступлений ещё в 3-х муниципальных образованиях уточняются.