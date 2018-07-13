В Самаре выберут лучшее кино, снятое на смартфон
13 июля 2018 13:10
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Стартовал прием заявок на пятый юбилейный самарский фестиваль независимого кино «70/30». В этом году особое внимание оргкомитет уделит мобильному кино (фильмам, снятым на смартфоны), ультракоротким произведениям, а также экспериментам в области кинотворчества.
Заявки принимаются на почту cinemafest7030@gmail.com.
Ознакомиться с положением фестиваля, скачать заявку и узнать свежие новости можно на официальной странице вконтакте.
Прием киноработ продлится до 1 октября, пишет "Большая Деревня".
Фестиваль «70/30» пройдет в нашем городе в конце осени.
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