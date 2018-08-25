В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО

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В Самаре состоялся фестиваль цветов. В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад, новинкой которого стали четыре тематических цветочных платформы. Они отличались по темам: одна была посвящена футболу, другая цветам, третья самарскому самовару и четвертая сказке.Еще до начала шествия множество зрителей-самарцев выстроились по сторонам ул. Куйбышева. Участники парада, среди которых были и дети, и взрослые, прошли от площади Революции до Струковского парка, где развернулся дальнейший праздник: работали тематические площадки, проходили мастер-классы, концерты лучших творческих коллективов, конкурс на лучший костюм. Организатора праздника богато украсили Струковский сад: для этого из Голландии привезли более 10 тысяч цветов. Повсюду красовались цветочные композиции, нарядные фотозоны. Все желающие могли приобрести сувениры, садовые или комнатные растения, поиграть в шахматы или поучаствовать в литературном турнире.Ближе к вечеру параллельно с фестивалем цветов начались представления фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь".Как сообщает администрация Самары, по предварительным данным, гостями фестиваля стали 20 000 человек.Фото: Дильдина Светлана.