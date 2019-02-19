В Самаре состоится новая встреча-презентация в рамках проекта «Книжный сомелье»

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21 февраля в 15:00 в Самарской областной юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14) в рамках проекта «Книжный сомелье» (16+) дегустацию книг проведет актриса Самарского академического театра драмы им. М. Горького Ольга Жукова.На сцене театра актриса участвует в различных постановках (А. Грин «Алые паруса», А. Толстой «Касатка», Б. Васильев «Завтра была война» и др.).Для встречи гостья выбрала книги таких авторов, как Джером Сэлинджер, Фредерик Бегбедер, Борис Васильев, Александр Куприн и Александр Грин.По сложившейся традиции, Ольга Жукова «попробует на вкус» самые яркие цитаты и обсудит получившиеся «книжные букеты» вместе с читателями.Вход свободный, по читательскому билету.Проект «Книжный сомелье» реализуется в Самарской областной юношеской библиотеке с 2017 года. В качестве спикеров приглашаются интересные люди Самары. Они представляют интересную подборку книг, зачитывают вслух лучшие фрагменты, дают свои комментарии, отвечают на вопросы публики и проводят открытые диалоги с читателями.Фото: pixabay.com