В Самаре состоится киноконцерт французского пианиста Матье Реньо

117

20 и 21 октября в ЦРК "Художественный" пройдут показы фильмов киностудии «Альбатрос» (Париж). В первый день, 20 октября, можно будет увидеть фильмы «Костёр пылающий» (Le Brasier ardent, 1923г) и «Лев Моголов» (Le Lion des Mogols, 1924г), а во второй день, 21 октября, состоится киноконцерт французского пианиста Матье Реньо.Фильмы будут показаны с русскими субтитрами.Билеты можно приобрести в ЦРК "Художественный" (ул.Куйбышева, 105).21 октября в 13.00 в Самарском джазовом "Движении" (ул.Свободы, 89) пройдет творческая встреча с музыкантом. Участие по записи, тел. 270 85 13, сообщает Альянс Франсез Самара