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Новости /  Общество /  Культура  

В Самаре состоится XI Всероссийский фестиваль «Неделя современного танца»

18 октября 2018 13:12
62
В Самаре XI Всероссийский фестиваль «Неделя современного танца» Он пройдет с участием российских и зарубежных хореографов.
Он пройдет с участием российских и зарубежных хореографов.

29 октября и 3 ноября в рамках фестивальной программы пройдет два вечера современной хореографии. Зрители увидят 7 спектаклей от именитых и признанных танцевальных компаний из Германии, Минска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Самары.

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