В Самаре состоится Второй областной фестиваль дружбы славянских народов

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15 апреля в 13:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона (г. Самара, ул. Шостаковича, 7) состоится Второй областной фестиваль дружбы славянских народов, посвященный 25-летию создания Самарской региональной общественной организации «Украинский национально-культурный центр «Проминь» («Луч»)».Фестиваль пройдет при поддержке министерства культуры Самарской области и Дома дружбы народов.Участники фестиваля: народный хор «Проминь», театр танца «Эклипс», ансамбль белорусской песни «Белая Русь» и национальные творческие коллективы.С 12:00 в фойе Дома офицеров будет работать выставка декоративно-прикладного творчества, играть духовой оркестр.Вход свободный.Самарская региональная общественная организация «Украинский национально-культурный центр «Проминь» («Луч»)» работает с января 1993 года. Председатель Совета — Каплиенко Иван Иванович.Основными целями организации являются: создание условий для сохранения и развития национальной культуры и обычаев украинского народа; развитие украинского национального образования, просвещения, народного творчества, литературы и искусства; содействие широкому доступу граждан России всех национальностей к культурному наследию украинского народа.Организация объединяет украинцев и уроженцев Украины, проживающих в Самарской области, сообщает порталВсе мы - Россия!