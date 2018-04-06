В Самаре состоится Второй областной фестиваль дружбы славянских народов
6 апреля 2018 10:25
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15 апреля в 13:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона (г. Самара, ул. Шостаковича, 7) состоится Второй областной фестиваль дружбы славянских народов, посвященный 25-летию создания Самарской региональной общественной организации «Украинский национально-культурный центр «Проминь» («Луч»)».
Фестиваль пройдет при поддержке министерства культуры Самарской области и Дома дружбы народов.
Участники фестиваля: народный хор «Проминь», театр танца «Эклипс», ансамбль белорусской песни «Белая Русь» и национальные творческие коллективы.
С 12:00 в фойе Дома офицеров будет работать выставка декоративно-прикладного творчества, играть духовой оркестр.
Вход свободный.
Самарская региональная общественная организация «Украинский национально-культурный центр «Проминь» («Луч»)» работает с января 1993 года. Председатель Совета — Каплиенко Иван Иванович.
Основными целями организации являются: создание условий для сохранения и развития национальной культуры и обычаев украинского народа; развитие украинского национального образования, просвещения, народного творчества, литературы и искусства; содействие широкому доступу граждан России всех национальностей к культурному наследию украинского народа.
Организация объединяет украинцев и уроженцев Украины, проживающих в Самарской области, сообщает портал «Все мы - Россия!».
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