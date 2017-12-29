В Самаре прозвучат "Колядки на Ленинградке"

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13 января 2018 года, в субботу, в 14.00 фольклорно-этнографическая студия «Уклад» (ГБОУ ДО СО СДДЮТ) и Семейный клуб русской плясовой традиции «Карагод» собирают фольклорные ансамбли и клубы традиционной культуры города Самары на традиционный праздник «Колядки на Ленинградке».Уже во второй раз веселым праздничным шествием более 100 фольклористов пройдут по улице Ленинградской (от Галактионовской до Куйбышева). Основными участниками станут коллективы областной социально-педагогической программы развития сотрудничества фольклорных и декоративно-прикладных коллективов «Фольклорная деревня «Берестечко». Они будут разыгрывать представления, петь колядки и щедровки, а за свои старания попросят всех встречающихся на пути одарить их небольшими подарками. Считается, что тогда год будет щедрым и богатым. Кто не пожалует веселую компанию, тот будет «награжден» шутливой песней. Традиционные народные костюмы, песни, частушки, танцы и игра на народных инструментах ждут всех жителей города Самары, кто с 14.00 до 16.00 присоединится к празднику на улице Ленинградской.Народная традиция колядования до сих пор распространена во многих деревнях, но городские жители лишены этого святочного праздника. В репертуаре многих фольклорных коллективов есть колядки (песни колядовщиков, в которых они желают хорошего плодородного года и благополучия хозяевам дома и просят одарить их), но исполняя их со сцены сложно понять всю глубину и яркость этого материала. В Самарской области в деревнях на святки рядились в козу (выворачивали тулуп мехом наружу, из бумаги делали рога, надевали маску), в медведя, в барыню и барина, заходили в дома, разыгрывали представление и просили угощений. Организаторы «Колядок на Ленинградке» хотят погрузить всех участников в атмосферу шумных карнавальных плясок и песен, сообщает пресс-служба облправительства.