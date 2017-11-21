В Самаре пройдут четвертьфинальные игры областной юниорской лиги КВН

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22 и 23 ноября в Самаре, в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106) состоятся игры 1/4 финала юниорской лиги КВН Самарской области.Напомним, система юниор Лиг КВН Самарской области впервые организована на территории Самарской области при поддержке правительства Самарской области, региональных министерства образования и науки и департамента по делам молодежи в этом году. К участию в играх дивизионов приглашаются школьные команды КВН всех муниципалитетов Самарской области. Система Юниор лиг КВН Самарской области включает в себя проведение игр в четырех дивизионах, сформированных по территориальному принципу: Самарский, Тольяттинский, Северо-восточный и Юго-западный.