В Самаре пройдет видеоконференция «Матч на руинах»

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30 января в областной библиотеке состоится видеоконференция, посвященная первому футбольному матчу, прошедшему в освобожденном Сталинграде 2 мая 1943 года.Мероприятие проводится Самарской областной универсальной научной библиотекой совместно с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина и Волгоградской областной универсальной научной библиотекой им. М. Горького в рамках межрегионального выставочного проекта «Великая битва на Волге» к 75-летию Сталинградской битвы и посвящено первой игре в футбол в освобожденном Сталинграде – легендарному «Матчу на руинах», который состоялся 2 мая 1943 года.На видеоконференции будут обсуждаться такие темы, как роль и значение футбола в годы Великой Отечественной войны, образ футболиста-фронтовика, историография футбола, то, каким футбол представал на страницах художественной литературы и в произведениях изобразительного искусства, и многое другое.Участниками мероприятия станут руководители и сотрудники учреждений культуры, педагоги, представители общественных организаций, аспиранты и студенты, школьники.Время и место проведения: 12:00, многофункциональный зал СОУНБ (2-й этаж).