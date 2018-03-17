В Самаре пройдет традиционный фестиваль Франкофонии
17 марта 2018 10:40
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Альянс Франсез традиционно объединяет всех любителей французского языка в рамках фестиваля Франкофонии. У изучающих французский язык есть возможность проявить себя в конкурсах, а у интересующихся франкофонными культурами посетить мероприятия для широкой публики.
В связи с тем, что 2018 год был обозначен перекрестным франко-российским городом литературы и языка, программа ориентирована во многом на тему литературы. Конкурс французской песни посвящен французским поэтам-песенникам, а также теме «О книгах в песнях». Конкурс-фестиваль французской поэзии отмечает 100-летнюю годовщину со дня значимого французского поэта Гийома Аполлинера. В рамках фестиваля Самару посетит французская современная писательница Леонор де Рекондо, которая представит свое творчество в сочетании со средневековыми песнями в исполнении певицы Клер Лефийатр. Концерт французской джазовой группы «INSULA» позволит не только услышать современный карибский джаз, но и узнать о таком признанном на Мартинике и в Алжире человеке и писателе, как Франц Фанон. Совместно с Информационным музыкальным центром будет организован концерт-спектакль «Приключения Бабара» с исполнением музыкального произведения Ф.Пуленка и чтением сказки на французском и русском языках.
В связи с тем, что Самара готовится к приему футбольной команды Сенегала, мы также решили представить культуру этой франкофонной страны в рамках фестиваля Франкофонии. В апреле у всех любителей экзотических блюд будет возможность посетить мастер-класс по сенегальской кухне.
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