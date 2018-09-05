В Самаре пройдет кинофестиваль «Соль земли» 2018

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С 17 по 21 сентября в Самаре пройдет XI Открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль земли» (12+).Горожане в рамках фестиваля встретятся с авторами фильмов, зададут им свои вопросы и напрямую пообщаются с гостями - Народными и Заслуженными артистами России. Фестиваль объединяет сценаристов, операторов, режиссеров России, Сербии, Беларуси, Германии, Киргизии и других стран.В этом году в адрес организаторов фестиваля пришло около 200 работ, в конкурсную программу вошли 50 документальных картин, разделенных по пяти номинациям «Здесь и сейчас», «Времена не выбирают», Русский собор», «Чти отца твоего и матерь твою», «Камо грядеши?..». Среди них фильмы о самарском купце и меценате Константине Головкине, о самарском теплоходе Кашгаръ. Киноленты рассказывают о людях, чей жизненный опыт является примером для многих поколений.Участниками и гостями кинофестиваля будут известные кинематографисты.Главной фестивальной площадкой традиционно станет ЦРК «Художественный», также кинопоказы и творческие встречи продут в кинозале мультимедийного парка «Россия – Моя история».