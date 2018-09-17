В Самаре проходит VII Международный фестиваль национальных театров кукол «Радуга»
17 сентября 2018 12:14
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С 15 по 20 сентября Самарский областной театр кукол при поддержке Правительства Самарской области проводит VII Международный фестиваль национальных театров кукол «Радуга» (5+).
Открылся фестиваль на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета спектаклем «Умка» театра «Северная сцена» ЯНАО (г. Новый Уренгой), сообщает пресс-служба облправительства.
От имени главы областного министерства культуры Самарской области Сергея Филиппова гостей, участников и организаторов фестиваля приветствовала заместитель министра Ирина Калягина. «Мы очень рады видеть на нашей многонациональной гостеприимной самарской земле гостей из самых разных уголков мира. Вот уже седьмой раз мы принимаем лучшие театры кукол мира. Надеюсь, всем зрителям – и детям, и родителям будет интересно познакомиться с обычаями, традициями, культурой народов, которые населяют нашу планету», — говорилось в поздравлении.
В фестивале принимают участие профессиональные театры кукол со спектаклями по мотивам народных сказаний, эпосов, по произведениям национальной литературы, ориентированными на зрительскую аудиторию от 5 лет и старше. Среди множества театральных форумов фестиваль «Радуга» четко определил свое содержание – национальная драматургия.
В рамках программы выступят 12 театров из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Японии, Индии, Болгарии, Белоруссии, Ингушетии, Чечни и Татарстана.
VII Международный фестиваль национальных театров кукол «Радуга» проводится на трех театральных площадках Самары: малой сцене Самарского академического театра оперы и балета (пр. Куйбышева, 1), в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» (ул. Льва Толстого, 109) и театре «Актерский дом» (ул. Вилоновская, 24).
Программа фестиваля:
17 сентября в 12:00 и 14:30, малая сцена Самарского академического театра оперы и балета – спектакль «Повесть о Дионисии-иконнике» Д.Войдак, О.Жюгжда (Вологодский областной театр кукол «Теремок»);
17 сентября в 12:00 и 14:30, театр «Актерский дом» – спектакль «Водяная» (Су анасы) Г.Тукай, инсц. З.Хуснияра (Татарский государственный театр кукол «Экият»);
18 сентября в 12:00 и 14:30, малая сцена Самарского академического театра оперы и балета – спектакль «Сказка про маленькую старушку» А.Лаптинская (Гомельский государственный театр кукол, Республика Беларусь, Гомель);
18 сентября в 12:00 и 14:30, Самарский театр юного зрителя «СамАрт» – спектакль «О Раме» (Каткатский траст кукольных искусств, Индия, Нью Дели);
18 сентября в 12:00 и 14:30, театр «Актерский дом» – спектакль «Солдат и ведьма» Е.Сперанский (Чеченский государственный театр юного зрителя);
19 сентября в 12:00 и 14:30, малая сцена Самарского академического театра оперы и балета – спектакль «Честное имя барона Мюнхгаузена» С.Дорожко (Самарский областной театр кукол);
19 сентября в 12:00 и 14:30, Самарский театр юного зрителя «СамАрт» – спектакль «Рыбак и золотая рыбка» Т.Попова-Лазарова (Театр Аладдина, Болгария, София);
19 сентября в 12:00 и 14:30, театр «Актерский дом» – спектакль «Когда падает снег» Н.Каурсар (Ингушский государственный театр юного зрителя);
20 сентября в 12:00 и 14:30, малая сцена Самарского академического театра оперы и балета – спектакль «Золотой цыпленок» В.Орлов (Набережночелнинский государственный театр кукол);
20 сентября в 12:00 и 14:30, Самарский театр юного зрителя «СамАрт» – спектакль «Куросоло III «Хатенаши» Х.Окамото («genre:Gray», Япония, Токио).
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