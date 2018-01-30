В Самаре продолжится проект "Театральный маршрут"

129

В феврале участников проекта «Театральный маршрут» в Кировском районе ждут открытые творческие встречи с актером Василием Черновым и композитором Василием Тонковидовым, а также бесплатные выезды в СамАРТ и на премьеру театра «Грань»3 февраля в рамках проекта «Театральный маршрут» ветераны металлургического завода, старшеклассники и педагоги гимназии имени Оводенко, подопечные Центра специального образования Самарской области на комфортабельном автобусе поедут на спектакль театра СамАРТ «Отцы и дети». В этом спектакле одну из центральных ролей сыграет заслуженный артист Самарской области Василий Чернов.И уже на следующей неделе, 7 февраля, в среду, в 13:00, в ДК «Победа» (пр. Кирова, 72а) состоится общедоступная творческая встреча с этим замечательным артистом. В программе встречи – общение со зрителями, обсуждение просмотренного спектакля, демонстрация отрывков из фильма «Черные гусары» и фрагменты моно-спектакля «Оскар и розовая дама», который был специально создан для бенефиса артиста.12 февраля, в понедельник, в 13:00, в музыкальной школе им. Беляева (пр. Металлургов, 85) с юными музыкантами, их родителями и педагогами, жителями Кировского района - встретится замечательный «десант» театра СамАРТ . Под руководством композитора, музыкального руководителя театра, автора музыки к театральным и кинопостановкам Василия Тонковидова - музыканты театра, Николай Замоздра (контрабас) и Иван Антипов (ударные) представят программу из авторских композиций, джазовых шедевров и сочинений современных авторов.И наконец, «под занавес» февраля, 19 числа, в понедельник, в 19:00 участники проекта посетят знаковое событие – премьерный показ спектакля «Старший сын» театра-студии «Грань». В прошедшем сезоне проекта с большим успехом состоялись выезд в Новокуйбышевск на спектакль «Корабль дураков» и творческая встреча в ДК «Победа» с главным режиссером театра Денисом Бокурадзе. Поэтому очередную встречу с любимыми артистами пассажиры «Театрального маршрута» ждут с нетерпением.Вход свободный.