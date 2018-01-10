В Самаре продолжат праздновать 135 лет со дня рождения Алексея Толстого
10 января 2018 10:36
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11 января в стенах музея пройдет обзорная экскурсия и состоится кинопоказ.
В 16:30 и 17:30 гостей приглашают посетить основную экспозицию музея. Вместе с экскурсоводом вы проследите основные вехи в жизни и творчестве Алексея Толстого. Познакомитесь с бытом того времени и с укладом семьи известного писателя.
В 18:30 в литературной гостиной музея состоится кинопоказ фильма «Аэлита». Это классический советский немой художественный фильм Якова Протазанова, вольная экранизация одноимённого фантастического романа А. Н. Толстого. Фильм, существование которого долго игнорировалось отечественными историками кино, стал общепризнанной классикой кинофантастики за рубежом и считается важным явлением в истории киноискусства в целом. Вероятно, это первый полнометражный фильм о космическом полёте.
«Аэлита», при всех её недочётах, является одним из лучших научно-фантастических фильмов эпохи немого кино.
Оба мероприятия – бесплатные.
Приходите, ждем вас в гости!
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