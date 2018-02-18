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Новости /  Общество /  Культура  

В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО

18 февраля 2018 16:34
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В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.

Сегодня, 18 февраля, по всей Самаре проходят Масленичные гуляния. Основное празднество развернулось на площади Куйбышева, куда с 12 часов начал стекаться народ. Ни взрослые, ни дети не остались в стороне от праздника завершения зимы. 
Как сообщалось ранее, для всех участников праздника изготовлено 10 000 блинов, их весьма охотно пробуют самарцы.

Для гостей выступают лучшие коллективы города и области, в том числе Волжский народный хор имени Петра Милославова, театр народной песни «Добро», артисты цирка.
Для гостей устроено множество развлечений, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых: перетягивание каната, лазание по столбу за призом, ходьба на ходулях. 

Работает выставка-ярмарка «Город мастеров», где представлены разные виды народных промыслов, организованы различные мастер-классы: по рукоделию, резьбе по дереву и кузнечному делу.
А в центре площади красуется фигура Маслены. 

Фото: Дильдина Светлана.
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