В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО

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Сегодня, 18 февраля, по всей Самаре проходят Масленичные гуляния. Основное празднество развернулось на площади Куйбышева, куда с 12 часов начал стекаться народ. Ни взрослые, ни дети не остались в стороне от праздника завершения зимы.Как сообщалось ранее, для всех участников праздника изготовлено 10 000 блинов, их весьма охотно пробуют самарцы.Для гостей выступают лучшие коллективы города и области, в том числе Волжский народный хор имени Петра Милославова, театр народной песни «Добро», артисты цирка.Для гостей устроено множество развлечений, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых: перетягивание каната, лазание по столбу за призом, ходьба на ходулях.Работает выставка-ярмарка «Город мастеров», где представлены разные виды народных промыслов, организованы различные мастер-классы: по рукоделию, резьбе по дереву и кузнечному делу.А в центре площади красуется фигура Маслены.Фото: Дильдина Светлана.