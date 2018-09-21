В Самаре посоревнуются лучшие библиотекари

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Будущее библиотек и библиотеки будущего – сегодня это одна из самых обсуждаемых тем в обществе. На этот вопрос предстоит ответить и в Самаре, финалистам ежегодного областного конкурса профессионального мастерства «Профессиональное признание – 2018».За профессиональное признание коллег будут бороться представители городов Отрадный, Самара и Тольятти, Красноярского и Большеглушицкого муниципальных районов Самарской области. Каждый из участников представит на суд жюри модель «Моя библиотека будущего», свое видение инновационных и перспективных технологий ее работы, новых компетенций сотрудников, а также примет участие в дебатах на тему «Библиотека будущего – это…».Победитель получит памятный знак «Профессиональное признание» и сертификат на стажировку в одном из престижных ведущих библиотечных учреждений Российской Федерации.Зрители также смогут сделать свой выбор, отдав предпочтение понравившемуся конкурсанту в ходе голосования за приз зрительских симпатий.Перед началом мероприятия гостей пригласят на презентационные площадки лауреатов конкурса «Профессиональное признание – 2017» и познакомят с первыми результатами реализаций их моделей библиотек будущего.С видеоприветствием к гостям и участникам конкурса обратятся известные и авторитетные в профессиональном сообществе личности. Музыкальным подарком для всех присутствующих станет выступление творческих коллективов г.о. Самара.Финал состоится 27 сентября 2018 года..Начало регистрации в 10:00.Церемония открытия финала конкурса состоится в 11:00.Место проведения: ДК «Победа, пр. Кирова, 72а.