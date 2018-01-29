В Самаре покажут лучшие работы лондонского фестиваля анимации LIAF

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С 8 февраля в кинотеатре "Художественный" стартуют показы новой программы Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF. В этом году в конкурсной программе участвовали 126 фильмов. Из них 12 выбраны для российской премьеры. Фильмы LIAF-2018 тематически разнообразны, но большая часть историй вдохновлена личными переживаниями авторов, которые будут близки и зрителям.Фильмы LIAF-2018 за час с небольшим представят основные тренды независимой анимации, позволят зрителю побывать в космосе, Англии 80-х, на Северном полюсе, встретится лицом к лицу с обаятельными персонажами и вспомнить, что у воображения нет границ.Программа LIAF-2018 призвана бросить вызов сложившемуся мнению о том, чтоанимация сегодня интересна только в CGI-эффектах и детских мультфильмах.