В Самаре покажут лучшие работы лондонского фестиваля анимации LIAF

Я нашел ошибку
Главные новости: 
О высоком уровне готовности структур гражданской обороны и территориальной подсистемы к решению стоящих задач говорит и хорошая оценка на командно-штабных учениях, проведённых Центральным региональным центром МЧС России.
В Самарской области подвели итоги деятельности гражданской обороны в 2017 году и поставили задачи на 2018 год
Отдельное внимание эксперты ОНФ обратили на состояние спортивных залов, состояние тренажеров, спортинвентаря, освещенность и температурный режим помещений.
Самарские эксперты ОНФ оценили безопасность пребывания детей в школах и детсадах города
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали коллегам из полиции, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Тольяттинец угнал иномарку знакомой, чтобы съездить ей за подарком, и попал в ДТП
Задержанная – местная жительница, в 2005 году осужденная к 13 годам лишения свободы за сбыт наркотиков, вышла из мест лишения свободы условно – досрочно в июне 2017 года.
В Чапаевске полицейские задержали 70-летнюю наркосбытчицу
Жители Оренбурга могут расплатиться за проезд на транспорте банковской картой бесконтактным способом Такое нововведение удобно не только пассажирам, но и перевозчикам.
Жители Оренбурга могут расплатиться за проезд на транспорте банковской картой бесконтактным способом
ДТП, в котором пострадал главный травматолог Новокуйбышевска: подробности В результате аварии движение по одной из полос дороги оказалось заблокированным.
ДТП, в котором пострадал главный травматолог Новокуйбышевска: подробности
ЦБ предупредил россиян о фальшивых банкоматах во время ЧМ-2018 Численность таких устройств может возрасти в условиях массового наплыва туризма.
ЦБ предупредил россиян о фальшивых банкоматах во время ЧМ-2018
В Самаре пройдет видеоконференция «Матч на руинах» Участники обсудят роль и значение футбола в годы Великой Отечественной войны и другие смежные темы.
В Самаре пройдет видеоконференция «Матч на руинах»
сегодня  Понедельник, 29 января, 15:49
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -14 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/01:
USD 55.83
-0.1
EUR 69.61
0.15
Искать
Новости /  Общество /  Культура  

В Самаре покажут лучшие работы лондонского фестиваля анимации LIAF

29 января 2018 12:25
102
В Самаре покажут лучшие работы лондонского фестиваля анимации LIAF Показы состоятся в кинотеатре
Показы состоятся в кинотеатре "Художественный".

С 8 февраля в кинотеатре "Художественный" стартуют показы новой программы Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF. В этом году в конкурсной программе участвовали 126 фильмов. Из них 12 выбраны для российской премьеры. Фильмы LIAF-2018 тематически разнообразны, но большая часть историй вдохновлена личными переживаниями авторов, которые будут близки и зрителям.

Фильмы LIAF-2018 за час с небольшим представят основные тренды независимой анимации, позволят зрителю побывать в космосе, Англии 80-х, на Северном полюсе, встретится лицом к лицу с обаятельными персонажами и вспомнить, что у воображения нет границ.
Программа LIAF-2018 призвана бросить вызов сложившемуся мнению о том, что
анимация сегодня интересна только в CGI-эффектах и детских мультфильмах.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
29 января 2018  15:01
О высоком уровне готовности структур гражданской обороны и территориальной подсистемы к решению стоящих задач говорит и хорошая оценка на командно-штабных учениях, проведённых Центральным региональным центром МЧС России.
В Самарской области подвели итоги деятельности гражданской обороны в 2017 году и поставили задачи на 2018 год
О высоком уровне готовности структур гражданской обороны и территориальной подсистемы к решению стоящих задач говорит и хорошая оценка на командно-штабных... Социум
30
29 января 2018  14:49
Отдельное внимание эксперты ОНФ обратили на состояние спортивных залов, состояние тренажеров, спортинвентаря, освещенность и температурный режим помещений.
Самарские эксперты ОНФ оценили безопасность пребывания детей в школах и детсадах города
Отдельное внимание эксперты ОНФ обратили на состояние спортивных залов, состояние тренажеров, спортинвентаря, освещенность и температурный режим... Социум
84
29 января 2018  11:12
«Т Плюс Самара» и СамГТУ будут вместе развивать энергетиков нового поколения
«Т Плюс Самара» и СамГТУ будут вместе развивать энергетиков нового поколения
Их будут готовить с учетом требований будущей цифровой экономики. Социум
119
Весь список

Здравоохранение
29 января 2018  09:38
Россиян предупредили о появлении в Турции комаров — переносчиков вируса Зика
Россиян предупредили о появлении в Турции комаров — переносчиков вируса Зика
В частности, речь идёт о провинциях Артвин, Ризе и Трабзон. Здравоохранение
136
25 января 2018  19:12
В Самаре работает уникальный нефрологический центр
"Нефрологиеский центр в Самаре является уникальным и одним из лучших не только в нашей стране, но и в мире."  Здравоохранение
412
25 января 2018  13:39
Директоров саратовских школ наказали за
Директоров саратовских школ наказали за "неправильные" медосмотры
22 директора получили дисциплинарные взыскания. Здравоохранение
300
Весь список
Новости медицины
22 января 2018  17:16
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
 Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
247
5 января 2018  20:07
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
 Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
281
22 декабря 2017  22:03
Матрас с независимыми пружинами обеспечит комфортный сон семейной паре
Матрас с независимыми пружинами обеспечит комфортный сон семейной паре
 Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
272
Весь список
Туризм
18 января 2018  11:47
На «Даче со слонами» в Самаре могут открыть музей Профильное министерство проработает этот вопрос.
На «Даче со слонами» в Самаре могут открыть музей
Профильное министерство проработает этот вопрос. Туризм
595
17 января 2018  11:54
Самарцев приглашают на однодневные туры в Винновку в Волжский Афон
Самарцев приглашают на однодневные туры в Винновку в Волжский Афон
Экскурсии доставят на судах на воздушных подушках "Нептун". Туризм
1180
17 января 2018  11:07
Самара вошла в топ-3 туристических городов ПФО Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году.
Самара вошла в топ-3 туристических городов ПФО
Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году. Туризм
315
Весь список
Образование
26 января 2018  17:51
Испанская Лаборатория Cybermetrics Lab, входящая в состав Национального Исследовательского Совета Испании, опубликовала результаты рейтинга Webometrics Ranking of World Universities.
Самарский Политех вошел в число 50 лучших российских вузов
Испанская Лаборатория Cybermetrics Lab, входящая в состав Национального Исследовательского Совета Испании, опубликовала результаты рейтинга Webometrics Ranking of World Universities.  Образование
338
26 января 2018  14:15
Награждение победителей прошло 25 января, в Татьянин день, в московском Историческом парке «Россия – моя история» ВДНХ.
Школьница из Новокуйбышевска победила в конкурсе «проектов будущего» от Академии «Просвещение»
Награждение победителей прошло 25 января, в Татьянин день, в московском Историческом парке «Россия – моя история» ВДНХ.  Образование
256
26 января 2018  12:47
Комплексная выставка изданий «Великая битва на Волге» открылась в Самаре Экспозиция располагается в областной библиотеке.
Комплексная выставка изданий «Великая битва на Волге» открылась в Самаре
Экспозиция располагается в областной библиотеке. Образование
285
Весь список

Культура
29 января 2018  13:34
В Самаре пройдет видеоконференция «Матч на руинах» Участники обсудят роль и значение футбола в годы Великой Отечественной войны и другие смежные темы.
В Самаре пройдет видеоконференция «Матч на руинах»
Участники обсудят роль и значение футбола в годы Великой Отечественной войны и другие смежные темы. Культура
103
29 января 2018  12:25
В Самаре покажут лучшие работы лондонского фестиваля анимации LIAF Показы состоятся в кинотеатре
В Самаре покажут лучшие работы лондонского фестиваля анимации LIAF
Показы состоятся в кинотеатре "Художественный". Культура
101
29 января 2018  10:44
В самарском театре оперы и балета состоится творческий вечер солиста театра, заслуженного артиста России Андрея Антонова
В самарском театре оперы и балета состоится творческий вечер солиста театра, заслуженного артиста России Андрея Антонова
Мероприятие состоится на малой сцене. Культура
173
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
140
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
532
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
524
Весь список


Видео
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1579
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
510
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
499
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6914
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2491
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9443
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3292
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1914
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2356
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2233
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1874
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3491
Весь список

Мероприятия
В Самаре покажут лучшие работы лондонского фестиваля анимации LIAF
В Самаре прошел лыжный марафон "Сокольи горы-2018"
В Самаре «Молодежка ОНФ» проведет всероссийскую акцию «Открытка памяти»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом: столкнулись KIA и Citroen

825

Водителей просят быть внимательными: на Самарском шоссе серьезная авария

483

Ушел из жизни солист Самарского академического театра оперы и балета ветеран сцены Владимир Афанасьев

472
за неделю

21 января скоропостижно скончался режиссер самарского драмтеатра Вячеслав Гвоздков

2124

В Самаре прошел митинг пенсионеров за возвращение льгот

1769
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда