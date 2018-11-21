В Самаре открывается юбилейная фотовыставка «Новый поворот»

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22 ноября 2018 года в 17:00 в Самарском областном художественном музее (г.Самара, ул.Куйбышева, 92) состоится торжественное открытие юбилейной фотовыставки «Новый поворот», приуроченной к 10-летию Фотообъединения областного Союза журналистов и 100-летию Самарской областной организации Союза журналистов России.В экспозиции будут представлены фотографии 21 автора. Фотографы, которые 10 лет назад объединились в творческий союз, за эти годы смогли сообща сделать множество ярких фотопроектов.Особенность данной выставки в том, что каждый из фотографов открывает здесь новую грань своего таланта. В выставке-эксперименте, где наряду с работами, выполненными в привычном для каждого фотографа жанре, все авторы непременно раскроются в новом направлении. Так, пейзажисты предстанут стритфотографами или портретистами, студийные фотографы представят пейзажные зарисовки, фоторепортеры окунутся в макросъемку и т.д.Выставка продлится до 9 декабря. Вход свободный (16+)