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Новости /  Общество /  Культура  

В Самаре откроется выставка «Всемирный Высоцкий»

12 июля 2018 12:45
146
В Самаре откроется выставка «Всемирный Высоцкий» Для участников встречи будет проведена экскурсия по библиотеке и выставке, показаны ролики.
Для участников встречи будет проведена экскурсия по библиотеке и выставке, показаны ролики.

Сегодня, 12 июля в 18.00 в Самарской публичной библиотеке (ул. Куйбышева, 95) состоится открытие выставки «Всемирный Высоцкий», приуроченной ко дню памяти известного поэта, актера и автора-исполнителя песен.

Организатором мероприятия является МБУК городского округа Самара «Самарская публичная библиотека» совместно с региональным общественным фондом «Центр В.Высоцкого в Самаре».

На выставке представлены зарубежные издания из коллекции музея Владимира Высоцкого, книги о нем, его стихи, а также песни на разных языках мира - французском, немецком, итальянском, болгарском языках.

В этот день для участников встречи будет проведена экскурсия по библиотеке и выставке, показаны видеоролики о великом барде, сообщает горадминистрация.

Вход на выставку свободный.
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Комментарии



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