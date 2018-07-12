В Самаре откроется выставка «Всемирный Высоцкий»

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Сегодня, 12 июля в 18.00 в Самарской публичной библиотеке (ул. Куйбышева, 95) состоится открытие выставки «Всемирный Высоцкий», приуроченной ко дню памяти известного поэта, актера и автора-исполнителя песен.Организатором мероприятия является МБУК городского округа Самара «Самарская публичная библиотека» совместно с региональным общественным фондом «Центр В.Высоцкого в Самаре».На выставке представлены зарубежные издания из коллекции музея Владимира Высоцкого, книги о нем, его стихи, а также песни на разных языках мира - французском, немецком, итальянском, болгарском языках.В этот день для участников встречи будет проведена экскурсия по библиотеке и выставке, показаны видеоролики о великом барде, сообщает горадминистрация.Вход на выставку свободный.