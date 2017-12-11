В Самаре откроется выставка «Искусство в воображаемом будущем»

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Она расположится в галерее «Виктория».

Художник и куратор Ростан Тавасиев решил пофантазировать, каким могло бы быть искусство через десятки и тысячи лет. По мнению Ростана, в книгах писателей-фантастов уделяется незаслуженно мало внимания этому аспекту человеческого существования, именно поэтому он и решил создать этот арт проект:

«Например, в „Стар Треке“ живописью, работая иногда сразу двумя руками,

занимается только андроид Дейта, на станции Солярис очень много произведений искусства. Но это все антиквариат — картины Брейгеля. Что же делали художники после Брейгеля? После общения с писателями я стал подозревать, что фантасты не пишут про искусство в основном по „техническим причинам“. Писатели не могут придумать произведение искусства будущего именно потому, что они писатели, а не художники».

Выставка сопровождается видеокомментариями известных художников, писателей и режиссёров. В рамках выставки пройдут видеопоказы и ридинг-группы. 13 января в галерее состоится «Фестиваль будущего», на котором свои работы по теме представят самарские авторы.

Выставка продлится с 15 декабря по 28 января, пишет " Большая деревня ".

Открытие 15 декабря, с 19-00 до 20-30, галерея «Виктория», улица Некрасовская, 4

Вход на открытие свободный, после открытия — 100 рублей для всех, 50 рублей для льготников.