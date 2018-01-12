В Самаре откроется выставка, посвященная 100-летию государственной архивной службы России

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13 января 2018 года, в субботу, в День Самарской губернии, в выставочном зале Российского государственного архива в г. Самаре (г. Самара, ул. Мичурина, 58) состоится торжественное открытие выставки документов «Самарская губерния в документах: люди и события. К 100-летию государственной архивной службы России».На выставке представлены документы и фотографии, отражающие различные страницы истории Самарского края с XVII по вторую половину XX века. Среди них первоисточники, подписанные императрицей Екатериной II (1789 г.), генерал-фельдмаршалом М.Б.Барклаем-де-Толли (1814 г.), документы об образовании губернии и органов управления (1851 г.), строительстве Самара-Златоустовской железной дороги, родословные книги самарского дворянства, метрические книги церквей, проекты на строительство храмов, документы периода революции, гражданской войны, Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и многие другие. В экспозицию включены также документы о жизни и деятельности выдающихся земляков и исторических деятелей, связанных с Самарской губернией.Выставка будет работать до 28 февраля с понедельника по четверг: с 10.00 до 17.00; по пятницам: с 10.00 до 16.00. Экскурсии проводятся по предварительной записи. Вход свободный, сообщает пресс-служба облправительства.