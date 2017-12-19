В Самаре откроется передвижная выставка научных иллюзий

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"Лаборатория научных развлечений "Нереальная реальность", или в народе Нереалка, откроется 21 декабря, под новый год, и будет подарком для жителей города. Там можно увидеть: темный лабиринт, оптические фокусы, иллюзию уменьшения человека и многое-многое другое.Адрес: музей Алабина на ул.Ленинской 142.Выставка будет работать с 21 декабря, каждый день (кроме пн) с 10:00 до 19:00.