В Самаре откроется «гастрономическая» выставка «Кушать подано!»

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19 января в 16:00 в Самарской областной библиотеке откроется «гастрономическая» выставка «Кушать подано!»: кулинарные сюжеты в книжных собраниях». В рамках выставки будут представлены раритеты – поваренные книги XVIII–XX веков, а также литературные произведения, на которые гости библиотеки получат возможность взглянуть с неожиданной стороны.Вход свободный.