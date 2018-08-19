В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО

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Сегодня, 19 августа, на пл. Куйбышева перед центральным входом в театр оперы и балета состоялся бесплатный концерт, приуроченный к открытию 88 театрального сезона.В исполнении ведущих солистов театра для собравшихся горожан прозвучали арии, дуэты и песни из популярных произведений И. Штрауса, И. Кальмана, Ф. Легара, Ж. Бизе и других известных композиторов. Самарцы не остались равнодушными к классической музыке - на выступление собралось множество слушателей всех возрастов, они с энтузиазмом приветствовали артистов.Фото: Дильдина Светлана.