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В Самаре «Русский авангард: на рубеже эпох» украсит еще 20 остановок

21 сентября 2018 13:36
97
В Самаре «Русский авангард: на рубеже эпох» украсит еще 20 остановок Копии картин уже можно увидеть на 20 самарских остановках.
Копии картин уже можно увидеть на 20 самарских остановках.

В Самаре 1 октября начинается второй этап выставочного проекта «Русский авангард: на рубеже эпох», сообщает цифровой музей «Передвижники. РФ».
В рамках проекта на остановках общественного транспорта и в световых коробах на улицах размещают постеры — копии картин известных русских художников. Шедевры уже можно увидеть на 20 самарских остановках.

Во время второго этапа еще два десятка картин появятся на 20 других остановках, пишет Волга Ньюс.
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