Тольяттинцев приглашают на Масленичные гуляния

126

Творческие номера, веселые эстафеты с призами, угощение блинами, сжигание чучела «Зимы» - все это ждет тольяттинцев 18 февраля.В 11.00 на универсальной спортивной площадке между д.68 по ул. К. Маркса и д.119 по ул. Ленина пройдут традиционные масленичные гуляния.Поздравить жителей приедут депутат Самарской Губернской Думы А.А. Степанов, депутат Думы городского округа Тольятти М.Н. Васильев, председатель ТОС № 10 Центрального района М.А. Серогодская и управляющая микрорайоном 12 Ц Г.В. Радюхина.Кафе-бистро «Люблины» накормит всех гостей вкусными блинами, а студенты Поволжского государственного университета сервиса порадуют творческими номерами, проведут эстафеты и изготовят чучело «Зимы».После уличных гуляний университет сервиса пригласит всех на День открытых дверей, где продолжится празднование (ул. Гагарина, д. 4). Здесь в 12.00 стартуют мастер-класс «Сувениры и аксессуары», презентация-дегустация «Традиции питания народов мира в сфере туризма и гостеприимства», мастер-класс «Зигзаг 1», квест-игра «Креативный бухгалтер», круглый стол «Актуальные проблемы внешнеэкономической деятельности и таможенного дела», мастер-класс «Секреты денег», мастер-классы: «FashionStart», «Автостарт», «ДЖИП-старт», «#инфоSTART», интеллектуальная игра «Умники и умницы».Ребят ждут консультации по подготовительным курсам, по условиям поступления и обучения в вузе, презентация программ, выступления коллективов творческих студий университета.Кроме этого, будущим студентам и их родителям будет предоставлена отличная возможность пообщаться с профессорско-преподавательским составом университета сервиса, задать интересующие их вопросы, познакомиться с перспективами трудоустройства в городе и регионе, сообщает ПВГУС.