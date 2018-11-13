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Театр «Самарская Площадь» примет участие в IX Международном фестивале АРТ-окраина

13 ноября 2018 20:06
49
Театр представит спектакль "ИЛЛЮЗИИ".

Театр «Самарская Площадь» примет участие в IX Международном фестивале АРТ-окраина в Санкт-Петербурге.
Фестиваль проходит в с 10 по 20 ноября.«Самарская площадь» представит спектакль "ИЛЛЮЗИИ" по пьесе И.Вырыпаева, в постановке Худ.рук. Е. Дробышева.
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