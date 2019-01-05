Самарцев с детьми приглашают в музей на день рождения А.Н. Толстого

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10 января в литературном музее пройдут мероприятия, посвященные дню рождения А.Н. Толстого.16.00 – Экскурсия для детей по выставке «Приключение с Буратино» для детей.Выставка-квест, созданная по мотивам сказки "Золотой ключик, или приключения Буратино", позволит детям с головой погрузиться в любимую историю. И вместе с веселым деревянным человечком пройти через все приключения, спастись от Карабаса-Барабаса и получить заветный Золотой ключик от театра "Молния".Возраст: 4+Стоимость билета в честь дня рождения А.Н. Толстого – 100 рублей.16.00 – Экскурсия для детей по основной экспозиции музея (включает в себя осмотр мемориальной квартиры и зала, посвященному детству А. Толстого)Возраст: 7+Стоимость билета в честь дня рождения А.Н. Толстого – 100 рублей.В 19.00 состоится авторская экскурсия: «Буратино. (Под)тексты»Приглашаем Вас отметить день рождения писателя вместе с нами на авторской экскурсии «Буратино. (Под)тексты». Любимая не одним поколением читателей история деревянного человечка Буратино таит в себе удивительные смыслы и сюжеты, которые выводят её далеко за пределы только детского чтения. Хасидские легенды, немецкий романтизм, комедия дель арте, семейные перипетии и детские аффекты - все это причудливым образом сталкивается в одной из самых загадочных книг, написанных на русском языке в XX веке.Возраст: 16+Стоимость билета: 150 рублей