Самарцев приглашают посетить Колядки на Ленинградке

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В субботу, 13 января, в 14:00 в Самаре состоится традиционный праздник «Колядки на Ленинградке».Более 100 фольклористов пройдут по улице Ленинградской (от Галактионовской до Куйбышева). Они будут разыгрывать представления, петь колядки и щедровки, а за свои старания попросят всех встречающихся на пути одарить их небольшими подарками. Считается, что тогда год будет щедрым и богатым. Кто не пожалует веселую компанию, тот будет «награжден» шутливой песней. Посмотреть на народные танцы и послушать песни и частушки можно будет до 16:00, сообщает пресс-служба облправительства.