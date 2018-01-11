Самарцев приглашают на выставку выставке Дмитрия Мантрова «Путь, озаренный светом»
11 января 2018 13:44
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12 января в 18:00 в галерее «Вавилон» состоится открытие персональной выставки Дмитрия Мантрова «Путь, озаренный светом».
Дмитрий Мантров относится к плеяде молодых и ярких самарских художников.
Творчество его разнопланово: это станковая живопись и театральные декорации, скульптурные объекты и инсталляции, художественно-оформительские работы и монументальные росписи.
Серии живописных работ последних лет «Свобода», «Древо», «У воды», «Слепцы», - размышления художника о добре и зле, внутренней свободе и рабстве, о духовном и материальном.
Арт – объекты из инсталляции «Black and white» рассказывают нам о жизненном пути человека от начала и до самого конца.
Черное и белое, прозрение и слепота, индуистская, даосская, христианская символика и даже супрематический визуальный ряд дополнены деталями «творческой кухни» художника, предметами из его мастерской, элементами творческого процесса, процесса, который постоянно занимает сознание художника, процесса, который, быть может, является стержневой составляющей его жизни.
Работы Дмитрия Мантрова находятся в частных и музейных коллекциях в России и за рубежом.
Он участник множества персональных, областных и региональных выставок, международных и всероссийских пленэров, благотворительных акций.
В последние пять лет большую часть своего времени художник уделяет написанию икон, росписи храмов.
Выставка состоится по адресу: ул.Ульяновская, 18, ТЦ Вавилон, 5 этаж, галерея «Вавилон».
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