Самарцев приглашают на выставку восточной мебели

157

17 февраля в ВК "Экспо-Волга" главном корпусе открывается выставка индийских товаров. На ней будет представлен широкий выбор эксклюзивной мебели ручной работы. Вся мебель из Индии изготавливается из ценных пород дерева, таких как розовое дерево, sheesham, старый тик, палисандр, красное дерево. Она превосходно адаптируется к российским условиям, не рассыхается и не трескается. Индийская мебель передает помещению теплоту Востока. Это мебель, которая с годами становится все ценнее!Вход бесплатный.Выставка работает для Вас по 25 февраля ежедневно: с 11:00 до 19:00Адрес проведения: ул. Мичурина, д. 23а, сообщают в группе "Нетипичная Самара".