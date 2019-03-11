Самарцев приглашают на выставку «Ученики Н.В.Иевлевой от 3 до 16 в области детского рисунка и взрослой композиции»
11 марта 2019 12:47
19
В 1990 году по инициативе Н.В.Иевлевой в Самаре была создана первая в России Детская картинная галерея (ДКГ). Задачей ДКГ было показать детское изобразительное искусство, являющееся уникальным результатом деятельности детей и подростков от 3 до 16 лет.
Коллекция музейного хранения ДКГ содержит не только 18000 работ детского искусства, но и предметы, относящиеся к концу XIX - началу XX века, времени жизни владельца Особняка Клодта, в котором расположена сегодня Детская картинная галерея.
Выставка охватывает не только почти полвека преподавательского опыта Н.В.Иевлевой, но и изменения, которые произошли в мышлении и образах рисующих детей. Среди работ представлены картины и современных подростков, и выросших учеников Нины Васильевны, кому сейчас 30, 40, 50 и больше лет.
Все рисунки, отобранные для выставки, можно разделить на две части. Первая - детские работы, созданные в конце 70-х и 80-х годах в детской изостудии тогда ещё Куйбышева. В это время Нина Васильевна официально – учила детей рисованию, а на самом деле – угадывала в маленьких художниках талант и помогала ему раскрыться, побуждала детское воображение, ставила творческие задачи, поддерживала в поисках. Для неё было всегда очевидно, что дети – полноправные художники, а благодаря своей искренности и спонтанности детские работы влияют на наши чувства ничуть не меньше, чем искусство «серьёзных» мастеров. Ещё один принцип, которым все эти годы руководствуется Н.В.Иевлева, заключается в том, чтобы сохранить индивидуальность самого ребёнка, а не сковывать его заданным стандартом, каким бы правильным он не казался. И разнообразие картин на этой выставке говорит о том, что Н.В.Иевлевой это удалось: за каждой работой можно угадать её автора со своим характером, темпераментом, врождёнными задатками и склонностями.
Вторая часть выставки - картины подростков. Они создавались с начала 90-х годов до сегодняшних дней. После создания Детской картинной галереи детская изостудия постепенно стала экспериментальной художественной школой, а потом мастерскими по развитию детского творчества. А Нина Васильевна Иевлева начала преподавать основы композиции у старших учеников. Здесь перед учителем стоят уже другие задачи: не только творчески раскрепостить учеников, но научить их композиционному мышлению, образно выражать свой замысел, «строить» картину.
В рамках выставки запланировано проведение круглых столов «Практика преподавания композиции», на который приглашаются педагоги художественных образовательных учреждений.
Выставка будет работать в Детской картинной галерее
с 13 марта до 31 мая 2019 года по адресу ул. Куйбышева, 139
3+
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
11 марта 2019 12:23
Каждый желающий сможет написать свои поздравления в интерактивном планшете. Социум
59
11 марта 2019 12:14
Участники праздника создали более 40 снеговиков. Социум
68
11 марта 2019 11:48
Продавец отмечает, что готов к торгу. Социум
77
Здравоохранение
11 марта 2019 09:22
Надзор за оборотом спиртосодержащей продукции был усилен в 2016 году. Здравоохранение
128
9 марта 2019 11:44
Важно сохранять физическую активность. Здравоохранение
9632
8 марта 2019 10:42
Об этом сообщает Роспотребнадзор. Здравоохранение
469
Новости медицины
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
396
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
671
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
542
Туризм
6 марта 2019 13:50
405 депутатов проголосовали за, несмотря на просьбы Правительства смягчить закон. Туризм
398
28 февраля 2019 12:44
Интерес к теме развития православной культуры и религиозного туризма продолжает расти. Туризм
340
28 февраля 2019 09:56
Российские туристы смогут получить многократную туристическую визу на срок до шести месяцев. Туризм
246
Образование
11 марта 2019 11:56
В 51 регионе более трети работающих получают менее 15 тысяч рублей в месяц. Образование
113
7 марта 2019 10:25
В финале областного конкурса участвуют 21 учитель из 13 образовательных округов региона. Образование
236
6 марта 2019 12:54
Академию лишили аккредитации ещё 1 октября прошлого года. Образование
537
Культура
11 марта 2019 12:47
Открытие выставки 13 марта в 15.00 в здании особняка Клодта (ул. Куйбышева, 139). Культура
9
11 марта 2019 12:06
Его организаторы - Мультимедийный исторический парк «РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ» и театр юного зрителя «СамАрт». Культура
67
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
811
Мода
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
526
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
999
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
909
Видео
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
342
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
774
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
768
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
762
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1466
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1311
Фоторепортажи
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
817
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
954
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
358
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
735
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1198
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
943
Мероприятия