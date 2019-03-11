Самарцев приглашают на выставку «Ученики Н.В.Иевлевой от 3 до 16 в области детского рисунка и взрослой композиции»

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В 1990 году по инициативе Н.В.Иевлевой в Самаре была создана первая в России Детская картинная галерея (ДКГ). Задачей ДКГ было показать детское изобразительное искусство, являющееся уникальным результатом деятельности детей и подростков от 3 до 16 лет.Коллекция музейного хранения ДКГ содержит не только 18000 работ детского искусства, но и предметы, относящиеся к концу XIX - началу XX века, времени жизни владельца Особняка Клодта, в котором расположена сегодня Детская картинная галерея.Выставка охватывает не только почти полвека преподавательского опыта Н.В.Иевлевой, но и изменения, которые произошли в мышлении и образах рисующих детей. Среди работ представлены картины и современных подростков, и выросших учеников Нины Васильевны, кому сейчас 30, 40, 50 и больше лет.Все рисунки, отобранные для выставки, можно разделить на две части. Первая - детские работы, созданные в конце 70-х и 80-х годах в детской изостудии тогда ещё Куйбышева. В это время Нина Васильевна официально – учила детей рисованию, а на самом деле – угадывала в маленьких художниках талант и помогала ему раскрыться, побуждала детское воображение, ставила творческие задачи, поддерживала в поисках. Для неё было всегда очевидно, что дети – полноправные художники, а благодаря своей искренности и спонтанности детские работы влияют на наши чувства ничуть не меньше, чем искусство «серьёзных» мастеров. Ещё один принцип, которым все эти годы руководствуется Н.В.Иевлева, заключается в том, чтобы сохранить индивидуальность самого ребёнка, а не сковывать его заданным стандартом, каким бы правильным он не казался. И разнообразие картин на этой выставке говорит о том, что Н.В.Иевлевой это удалось: за каждой работой можно угадать её автора со своим характером, темпераментом, врождёнными задатками и склонностями.Вторая часть выставки - картины подростков. Они создавались с начала 90-х годов до сегодняшних дней. После создания Детской картинной галереи детская изостудия постепенно стала экспериментальной художественной школой, а потом мастерскими по развитию детского творчества. А Нина Васильевна Иевлева начала преподавать основы композиции у старших учеников. Здесь перед учителем стоят уже другие задачи: не только творчески раскрепостить учеников, но научить их композиционному мышлению, образно выражать свой замысел, «строить» картину.В рамках выставки запланировано проведение круглых столов «Практика преподавания композиции», на который приглашаются педагоги художественных образовательных учреждений.Выставка будет работать в Детской картинной галереес 13 марта до 31 мая 2019 года по адресу ул. Куйбышева, 1393+