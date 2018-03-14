Самарцев приглашают на выставку «Издатель и книга: книжные магнаты XIX-XX вв.»

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15 марта 2018 года в 15:00 в Музее книги и истории Самарской областной универсальной научной библиотеки откроется историко-книжная выставка «Издатель и книга: книжные магнаты XIX-XX вв.», первая выставка из цикла «Великие издатели России». Она познакомит гостей библиотеки с книжной и журнальной продукцией крупнейших издателей XIX–XX вв.Это время в истории России характеризуется резким подъемом книгоиздательского дела.Среди представленных экспонатов – роскошно оформленные издания «Божественной комедии» Данте, поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай» и «Возвращенный рай», иллюстрированные великолепными гравюрами Гюстава Доре, «Живописная Россия» – многотомное художественно-научное иллюстрированное описание России, ставшее библиографической редкостью. Посетители увидят наиболее популярные во второй половине XIX в. журналы, отразившие эпоху, – «Ниву» А. Маркса, «Вокруг света» М. Вольфа, «Всемирную иллюстрацию» Г. Гоппе и другие раритетные издания из фонда отдела редких книг.Вход свободный!Приглашаются все желающие.