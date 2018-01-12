Самарцев приглашают на превью-показ фильма Рустама Хамдамова «Мешок без дна»

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17 января в 19:00 Клуб любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник» (ЦРК «Художественный», ул. Куйбышева, 105) приглашает на предпремьерный показ фильма Рустама Хамдамова «Мешок без дна» (Россия, драма, 2017, 1 ч.44 мин., 18+).Советский и российский кинорежиссёр, сценарист, художник, создатель оригинального ассоциативного, метафорического и визуального киноязыка Рустам Хамдамов снял свой первый за 12 лет полнометражный художественный фильм «Мешок без дна» по мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы «В чаще». «Мешок без дна» – черно-белый фильм, пронизанный светом. Свет в фильме – один из ключевых персонажей. Большая часть съемок, помимо леса, проходила в заброшенном дворце, расположенном в промышленной части Санкт-Петербурга.История происходит во время правления русского Императора Александра II. Фрейлина княжеского дворца рассказывает князю сказку, которая происходит в 13 веке и повествует о мистическом убийстве Царевича в лесу. Участники истории, свидетели этого преступления, рассказывают разные версии происшествия, которые отличаются от того, что произошло на самом деле.В главных ролях: Светлана Немоляева, Сергей Колтаков, Елена Морозова, Андрей Кузичев, Кирилл Плетнёв, Евгений Ткачук, Анна Михалкова, Алла ДемидоваВедущий вечера: художественный руководитель клуба любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник», киновед - Роман Черкасов, сообщает ГБУК Агентство социокультурных технологий.