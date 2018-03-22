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Самарцев приглашают на премьеру нового фильма Спилберга "Первому игроку приготовиться"

22 марта 2018 10:10
84
Самарцев приглашают на премьеру нового фильма Спилберга
Показ состоится в клубе "Треугольник".

29 марта в 19:00 Клуб любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник» (ЦРК «Художественный», Куйбышева, 105) покажет премьеру
фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» 12+, сообщает Агентство социокультурных технологий.

Научно-фантастический фильм режиссёра Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» по сценарию Зака Пенна и Эрнеста Клайна снят по
одноименному роману Клайна. Американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр Стивен Аллан Спилберг, четырёхкратный лауреат премии «Оскар»,
является одним из самых успешных режиссёров США в истории.

Спилберг начинал как постановщик новаторского авторского кино, и потом, когда его фильмы приобрели коммерческий успех, он сохранил в своих работах
установку на поиск новаторских кинематографических решений. Человек, который во многом определил язык современного кинематографа, Спилберг сделал
множество знаковых и нашумевших картин - «Челюсти», «Список Шиндлера», «Спасти рядового Райана», «Линкольн», серии фильмов об археологе Индиане
Джонсе и др. Его 20 самых кассовых картин собрали в прокате 8,4 млрд. долларов.
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