Самарцев приглашают на премьеру нового фильма Спилберга "Первому игроку приготовиться"

84

29 марта в 19:00 Клуб любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник» (ЦРК «Художественный», Куйбышева, 105) покажет премьеруфильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» 12+, сообщает Агентство социокультурных технологий.Научно-фантастический фильм режиссёра Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» по сценарию Зака Пенна и Эрнеста Клайна снят поодноименному роману Клайна. Американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр Стивен Аллан Спилберг, четырёхкратный лауреат премии «Оскар»,является одним из самых успешных режиссёров США в истории.Спилберг начинал как постановщик новаторского авторского кино, и потом, когда его фильмы приобрели коммерческий успех, он сохранил в своих работахустановку на поиск новаторских кинематографических решений. Человек, который во многом определил язык современного кинематографа, Спилберг сделалмножество знаковых и нашумевших картин - «Челюсти», «Список Шиндлера», «Спасти рядового Райана», «Линкольн», серии фильмов об археологе ИндианеДжонсе и др. Его 20 самых кассовых картин собрали в прокате 8,4 млрд. долларов.