Самарцев приглашают на предпоказ фильма "Последний портрет"

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11 января 2018 года в 19:00 Клуб любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник» (ЦРК «Художественный», ул. Куйбышева, 105) приглашает ценителей кинематографа на премьеру фильма Стэнли Туччи «Последний портрет» («Final Portrait») (Великобритания, драма, комедия, биография, 2017, 1ч. 30 мин., 18+).Режиссёр британского драматического фильма «Последний портрет» - американский актёр, кинопродюсер и режиссёр Стэнли Тучи, номинант и двукратный лауреат премии «Золотой глобус» и премии «Эмми», номинант на премию Американской киноакадемии «Оскар» и премию Британской киноакадемии. Стэнли Тучи – замечательный актер, не первый раз садящийся в кресло режиссера. Картина «Последний портрет» стала пятой полнометражной работой Стэнли Туччи в этом качестве. В первый раз он берётся за столь сложную тему. Фильм Туччи глазами Джеймса Лорда рассматривает трогательную и неординарную дружбу между двумя мужчинами, открывая уникальное проникновение в сущность красоты, разочарования, глубокомыслия и хаотичный порой художественный процесс. В основу картины «Последний портрет» легла книга «Портрет Джакометти», написанная Джеймсом Лордом в 1965 году.Мировая премьера фильма «Последний портрет» состоялась 11 февраля 2017 года на Берлинском международном кинофестивале, где фильм получил множество положительных отзывов.История о закате жизни одного из виднейших художников ХХ века – Альберто Джакометти. Париж начала 60-х, Альберто Джакометти окружен признанием коллег, интересом любовницы и ревностью жены. Чахнущий над своими доходами и уставший от предсказуемой жизни, художник находит покой в компании Джеймса Лорда — позирующего ему критика. Запланированный портрет не готов и через две недели: двое проводят много времени вместе, обсуждают искусство и работу, дышат свежим воздухом города на Сене.