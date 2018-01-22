Самарцев приглашают на киновечер и выставку в память Высоцкого

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25 января в 16.45 Центр Российской кинематографии «Художественный» им. Т. А. Ивановой, (ул. Куйбышева, 105) приглашает на киновечер «Мне есть, что спеть…», посвящённый 80-летнему юбилею Владимира Высоцкого и открытие фотовыставки «Высоцкий в кино».Зрителей ожидает вечер музыки и кино, посвященный 80-летнему юбилею Владимира Высоцкого. В Арт-фойе и Большом зале ЦРК «Художественный» состоится небольшой концерт самарских певцов, музыкантов и бардов, которые исполнят песни Владимира Высоцкого в своей интерпретации.Гостям выставки будет представлена экспозиция выставки «Высоцкий в кино», включающей в себя издания стихов Высоцкого, пластинки, газеты, журналы со статьями о Высоцком, памятные медали, предоставленные Центром Владимира Высоцкого в Самаре, а также фотографии Высоцкого в образах его киногероев (фильмы «Вертикаль», «Служили два товарища», «Хозяин тайги» «Опасные гастроли», «Место встречи изменить нельзя», «Плохой хороший человек» и др.)Программа киновечера:- выступление исполнителей песен В. Высоцкого: лауреатов международных конкурсов Надежды Сорокиной, Евгения Разина, исполнителей песен и романсов В. Высоцкого Владимира Овчинникова и Юрия Самарского;- открытие выставки «Высоцкий в кино»;- фильм «Опасные гастроли» режиссёра Георгия Юнгвальд-Хилькевича (СССР, 1969, история, приключения, 1ч.27., 6+)Организатор: ГБУК «Агентство социокультурных технологий». Киновечер пройдет при поддержке Самарского регионального общественного Фонда «Центр Владимира Высоцкого в Самаре».