Самарцев приглашают на кинопоказ документального фильма о Владимире Высоцком, который снял Эльдар Рязанов

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В четверг в 18:00 желающих приглашают всех на кинопоказ документального фильма о Владимире Высоцком, который снял Эльдар Рязанов.Началось все весьма прозаично. В 1980 году Рязанов готовил сюжет о фильме «Место встречи изменить нельзя» для знаменитой тогда «Кинопанорамы». На съемки были приглашены исполнители главных ролей — Высоцкий, Конкин и режиссер фильма Станислав Говорухин. Высоцкий спел тогда одиннадцать песен, рассказал о себе и своем творчестве. «Кинопанорама» так и не вышла, но пленка с записью сохранилась и через семь лет, после смерти поэта, была показана по телевидению как знаменитый «Монолог» Владимира Высоцкого. Эльдар Рязанов долгие годы «пробивал» передачу о Высоцком на Центральном телевидении. Наконец, ему это удалось, и на экраны вышли «Четыре встречи с Владимиром Высоцким».25 января, в день рождения В.Высоцкого, в Литературной гостиной музея будет показана 1-я серия из 4-х. В ней рассказывается биография поэта, актера, певца.Стоимость билета 100 рублей.Бронирование мест в зале по телефону 332-11-22