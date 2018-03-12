Самарцев приглашают на финал Самарского дивизиона системы Юниор лиг КВН

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Министерство образования и науки Самарской области, департамент по делам молодежи Самарской области совместно с СГОО «Самарская городскаяЛига КВН» организуют и проводят Систему Юниор лиг КВН Самарской области сезона 2017-2018 года. Система юниор лиг КВН Самарской области включает всебя проведение игр в четырех дивизионах, сформированных по территориальному принципу – Самарский, Тольяттинский, Северо-восточный, Юго-западный.Система юниор Лиг КВН Самарской области – это социально-значимый проект, впервые организованный на территории Самарской области. К участию виграх дивизионов приглашаются школьные команды КВН всех муниципалитетов Самарской области.Дата: 13 марта 2018 г.Начало: 17-00Место проведения: КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106Играют команды:1. «Сны Гагарина» Школа № 41 «Гармония»2. «Перспектива» Гимназия «Перспектива»3. «Физкульт-хэллоу» Школа № 1204. «Дети Галактики» Школа № 41 «Гармония5. «Прованс» Гимназия № 3.