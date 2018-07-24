Самарцев приглашают на фестиваль песен в день памяти Владимира Высоцкого
24 июля 2018 09:22
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В среду, 25 июля, в Самаре состоится пятый городской фестиваль песен поэта, актера и барда Владимира Высоцкого «Волга песни слышала» (6+). По традиции он пройдет в сквере его имени в 18:00. Легендарные песни перед зрителями будут исполнять музыканты из Жигулевска, Новокуйбышевска, Самары, Сызрани, Оренбурга и Москвы. Вход свободный.
Также в этот день в 13:00 состоятся возложение цветов к памятнику Высоцкому на улице Молодогвардейской и парусная регата его памяти, пишет "КП в Самаре".
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