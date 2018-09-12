Самарцев приглашают на фестиваль детской книги

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В воскресенье, 16 сентября, с 12.00, в Самарском литературном музее пройдет фестиваль детской книги (6 +).В программе множество мероприятий для детей младшего и среднего возраста. В том числе, мастер-класс по книжной иллюстрации, мастер-класс "Долой слова!", поэтический мастер-класс "Воздух слов", мастер-класс "Акварельные стихи".Взрослых гостей ждет лекция сотрудника Литературного музея Ильи Приданцева "(Не)детский разговор: книги о самом сложном и сокровенном", лекториий от магазина "Сова" — все о лучших книжных новинках для детей и подростков, сообщает пресс-служба музея.Фото pixabay.com