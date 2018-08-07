Самарцев приглашают на экскурсию по городским усадьбам

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В Самаре продолжаются летние пешеходные экскурсии с Александром Житковым. 11 августа в 18.00 у вас есть отличная возможность пройтись по обновленным улицам центра города в отсутствии машин и получить удовольствие от общения с архитектурой Самары (12+). Для вас - история самарской городской усадьбы. Экскурсия поможет понять, что такое особняк и усадьба, их особенности в городе. Вы услышите рассказы о судьбах владельцев и их усадеб.Начало - особняк Клодта, ул. Куйбышева 139. Продолжительность 2 часа.Запись по телефону 332-43-98.Фото: Дильдина Светлана